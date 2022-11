Alice Englert: En version queer dans Les liaisons dangereuses

Alice Englert incarne la jeune et jolie Camille dans la nouvelle version des «Liaisons dangereuses», série disponible sur la plateforme MyCanal. À 28 ans, la fille de la réalisatrice Jane Campion est à la fois actrice, chanteuse et auteure.

Les thèmes sont universels. On aborde le sexe, les privilèges, la pauvreté, l’amour et, par-dessus tout, il y a le pouvoir. C’est intéressant d’explorer l’amour à un autre siècle, car on réalise vite que rien n’a changé. Bien souvent, une relation c’est soit la passion, soit la guerre. Cela se mélange à la perfection au milieu de l’agitation qui a précédé la Révolution entre luxure et obsession. J’ai trouvé intéressant d’explorer tous ces sentiments où l’on peut souffrir en se demandant si c’est de l’amour ou de la haine.