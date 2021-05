Étude - Dans une vie on verse 5 millions de larmes

Les recherches sur les larmes et ce qui les déclenche sont rares et reçoivent peu d’intérêt de la part des spécialistes du comportement et des médecins. Une étude publiée récemment dans la revue spécialisée «Psychotherapy» et relayée par «Der Bund» comble cette lacune. L’un des principaux auteurs de l’étude soupçonne que ce désintérêt réside dans le fait que «les larmes sont souvent considérées uniquement comme un signe de tristesse.»

De grosses quantités

Les chercheurs ont également mis en évidence une différence entre les sexes quant aux larmes. Ainsi, les hommes adultes pleurent entre 6 et 17 fois par an. Les femmes pleurent entre 30 et 64 fois chaque année, soit 4 à 5 fois plus que les hommes. Enfin, les hommes versent des larmes pendant 2 à 4 minutes, tandis que les femmes pleurent durant six minutes en moyenne. Toujours dans les statistiques, une personne, au cours de son existence, verse entre 70 et 100 litres de larmes, soit entre 4,2 et 5 millions de larmes!