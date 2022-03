Marine Baousson: Vulgaire, c'est apprendre en riant

Marine Baousson a remporté le concours du Montreux Comedy Club en 2012. FRED STUCIN/TEVA

Avant de devenir un spectacle, «Vulgaire» était d’abord un podcast. Marine Baousson l’a développé durant le premier confinement en France, au printemps 2020. «J’étais vraiment frustrée de ne pas pouvoir monter sur scène. Je voyais tous mes copains qui commençaient à faire des live tous les jours, qui donnaient des rendez-vous aux gens, qui se mettaient la pression et je ne voulais pas de ça. J’avais cette idée de podcast qui me trottait dans la tête depuis longtemps», raconte l’humoriste bretonne trentenaire.

Marine Baousson met un épisode de «Vulgaire» en ligne par semaine.

Résultat: un véritable carton. Plus de 2,5 millions d’écoutes, le prix du podcast de l’année 2020 décerné par Apple et le Prix Radio France de la révélation podcast. Du gluten à Geneviève de Fontenay, en passant par le triangle des Bermudes et le joint de culasse, Marine Baousson parvient à expliquer plein de choses avec humour. Ses sujets, elle les choisit seule ou après des suggestions d’auditeurs. Une seule condition, qu’elle n’y connaisse rien. «En faisant mes recherches, je regarde beaucoup de conférences et j’ai constaté que quand une personne connaît quelque chose, elle ne prend pas le temps de l’expliquer. Elle ne se rend pas compte que ce qui est basique pour elle ne l’est pas pour nous», confie-t-elle.

Après le podcast, «Vulgaire» est devenu un livre et ensuite seulement un spectacle. Une suite logique pour la comédienne qui voulait pouvoir parler aux gens sur différents supports. Mais alors, que verront celles et ceux qui iront voir Marine Baousson sur scène? «Dans «Vulgaire», on apprend en s’amusant. Vous allez rire, mais vous aller aussi apprendre des choses. J’ai envie que les gens puissent sortir de la salle en disant: «Mais tu savais que Sissi était née avec une dent?» ou «Tu savais que le premier Américain a être allé dans l’espace avait dû demander l’autorisation de faire pipi dans sa combinaison?» Ce sont de petits détails, mais ça m’amuse qu’on les retienne alors que je raconte des trucs plus graves ou plus importants», livre l’humoriste.

À noter encore que les spectateurs pourront décider des thèmes qu’abordera Marine sur scène. Ils auront ainsi le choix entre Sissi et Raspoutine, entre les francs-maçons et la scientologie ou encore entre le clitoris et la prostate.