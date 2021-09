Nouvelle règle dans Danse avec les stars

TF1 : «Danse avec les stars» revient et tout change (ou presque)

Pour tenter de faire remonter les audiences du programme, TF1 a passablement modifié la mécanique du jeu.

La saison 11 de «Danse avec les tars» commence le 17 septembre 2021. Philippe LEROUX/TF1

Les amateurs de valse, danse contemporaine et autre rumba sont dans les starting-blocks. La 11e saison de «Danse avec les stars» commence ce vendredi 17 septembre 2021 sur TF1. Et après avoir dû faire l’impasse en 2020 pour cause de Covid-19, TF1 et la production ont décidé de modifier le déroulement du programme.

Cette année, les deux premiers prime times ne seront pas diffusés en direct. Enregistrés, il verront la moitié des personnalités tenter de convaincre le jury – composé de Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu – qu’elles méritent de poursuivre l’aventure et ainsi éviter l’élimination. Et pour la première fois depuis le lancement de l’émission, en 2011, les jurés disposeront d’un buzzer. Si tous les quatre appuient dessus pendant une danse, le couple sur le parquet à ce moment-là sera directement qualifié pour l’étape suivante. Mais attention, dès la troisième émission, la règle change et le duo buzzé sera d’office soumis au vote des téléspectateurs.

Du côté de la présentation aussi, il y a du changement, puisque Camille Combal officiera désormais seul. Karine Ferri, qui assurait la coanimation depuis 2018, sera aux commandes de «Danse avec les stars, la suite», en deuxième partie de soirée.

Cinq nouveaux danseurs professionnels intègrent l’émission. Il s’agit de Coralie Licata, Elsa Bois, Adrien Caby, Joël Luzolo et Samuel Texer. Ils rejoignent Fauve Hautot, Candice Pascal, Inès Vandamme, Christophe Licata, Maxime Dereymez, Anthony Collette et Jordan Mouillerac.

En ce qui concerne les stars, on retrouvera Vaimalama Chaves (Miss France 2019), la danseuse burlesque Dita Von Teese, les chanteuses et chanteurs Lââm, Wejdene, Lola Dubini, Bilal Hassani et Tayc, les actrices et acteurs Lucie Lucas, Aurélie Pons et Jean-Baptiste Maunier, l’humoriste Gérémy Crédeville, le youtubeur Michou et l’ancien candidat de «Koh-Lanta» Moussa Niang. Claude Dartois, lui, ne sera finalement pas présent.