Clip de «Freakshow» : Danse contemporaine pour habiller le clip d’Elynn The Green

Le duo de chanteuses vaudoises a sorti, le 24 novembre 2020, «Freakshow». Sa vidéo fait la part belle à la danse.

Les deux amies d’Elynn The Green, qui ont grandi ensemble à Penthalaz (VD), viennent de présenter «Freakshow». Ce clip est à l’image de leur duo de folk: tendre, élégant et sensible. La mise en image de cette vidéo, tournée aux Docks à Lausanne, est pimentée par l’interprétation du morceau par une danseuse contemporaine. Tout comme celle de la danseuse, la chorégraphie de la violoncelliste est sublime. Résultat: on ne décroche pas du début à la fin.

«Freakshow» est extrait du troisième album, «III», d’Irina et Stéphanie, sorti le 30 octobre 2020. Pour cette galette, les Vaudoises se sont entourées de musiciens reconnus: Thierry Jaccard, compositeur et guitariste de The Two, Félix Bergeron, batteur d’Aliose notamment, Fanny Balestro, violoncelliste au Sinfonietta de Lausanne ou encore Germain Umdenstock, guitariste de Nicolas Fraissinet. Tous ont participé à la composition et aux arrangements du disque. «Les histoires de l’album sont sincères. La richesse vocale du duo, entre gospel, blues, musique ethno et folk, ainsi que son sens de la mélodie rend sa musique pleine de nuances et d’ombres. De plus, l’expérience de la maternité a permis de créer avec encore plus de confiance et de maturité», résume la biographie des deux chanteuses.