La tour de Dharma, dernier refuge de l’humanité après un cataclysme mondial, est rongée par la violence et la guerre civile. Jeté au beau milieu du conflit, un combattant futuriste de classe mondiale doit gravir cette structure infernale pour espérer sauver ses semblables et déjouer les plans diaboliques de Mara le Maître des clés. Si le scénario semble bien conventionnel pour le genre, il offre un cadre agréable et cohérent pour se défouler en enchaînant les niveaux à toute vitesse. Enfin... encore faut-il y arriver, car la mort guette à chaque recoin.

Dans les faits, on peut courir sur les murs, ralentir le temps, esquiver, utiliser un grappin et, surtout, couper les ennemis en rondelles grâce à un katana plus aiguisé qu’un scalpel. Mais, attention: une seule balle reçue est synonyme de retour à la case départ. Chaque parcours oblige le joueur à mordre la poussière plusieurs fois avant de trouver la bonne «chorégraphie» et d’effectuer une danse mortelle digne des meilleurs films d’action.

Que l’on se rassure, le challenge se durcit au fil de l’histoire avec des ennemis et des pièges de plus en plus retors, tout comme l’avatar, qui gagne en puissance au fil d’améliorations bien senties. Sans réel défaut, mis à part un système de sauvegarde quelque peu frustrant, «Ghostrunner» propose une aventure exigeante et ardue, réservée aux amoureux des mises à mort stylées.