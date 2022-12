Les Infiltrés en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

Les Infiltrés au Bô Nouvel-An : «Danser avec des casques, seul dans sa salle de bains, on connaît»

L’événement de clôture de Bô-Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la Place Centrale, débarrassée de ses travaux. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals feront danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

«La banane» de Katerine. Non, on ne le jouera pas, mais pas de panique, on a bien d’autres pépites. On sera sur du funk et de la disco.