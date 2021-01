Football : Dante Vanzeir marque d’entrée, record belge battu

En ouvrant le score après six secondes de jeu, le Belge est devenu l’auteur du but le plus rapide de l’histoire du football professionnel de son pays.

Dante Vanzeir qui célèbre une réussite. AFP

Dante Vanzeir a parfaitement lancé la soirée de son équipe de l’Union Saint-Gilloise, samedi soir. Le large leader de deuxième division belge faisait figure de favori face à Deinze.

Après le coup d’envoi, les joueurs saint-gillois n’ont eu besoin que de trois passes, très bien senties, pour aller ouvrir le score. Une projection éclair qui s’est terminée par un très beau mouvement de Dante Vanzeir face au gardien William Dutoit.

Si le temps officiel pour marquer ce but n’a pas encore été confirmé par la ligue, il détrônera assurément son prédécesseur. C’est Victor Oshimen qui le détenait, grâce à une réalisation après 8,15 secondes pour Charleroi en mai 2019.

Cette réussite n’a tout de même pas plié la rencontre samedi soir. L’Union Saint-Gilloise a dû batailler dans un match qui s’est terminé sur le score de 4 à 2, ponctué par une égalisation (1-1) avant que les vainqueurs ne creusent l’écart.

L’Union Saint-Gilloise maintient sa première place au classement et affiche une avance de 12 points sur son premier poursuivant, Seraing United.