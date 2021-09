France : Dany Boon présente son premier film diffusé uniquement sur Netflix

L’acteur et réalisateur a présenté vendredi son dernier long-métrage «8 rue de l’humanité», sur le thème du confinement. Le film ne sortira que sur le service de streaming.

Acteurs locaux du confinement

Le film «ne sort pas au cinéma?», découvre Roberte Boché, qui bout d’impatience derrière une barrière en interpellant les acteurs. «Alors j’irai le voir chez ma fille!», abonnée, elle, à Netflix, sourit cette habitante de Vitry-en-Artois. «Certainement, avec les événements du Covid, on consomme le cinéma différemment, les plateformes permettent cet accès facile», mais «l’immersion dans la salle de cinéma, il n’y a rien de tel», estime Nicolas, venu avec sa fille Cassandra car «c’est rare qu’en province, dans une petite ville, on accède à un tel événement».

«Héros du confinement»

A Vitry-en-Artois, ce sont trois amis d’enfance, Wilfried Lallier, Franck Gilloteaux et Léo Guéant, aujourd’hui âgés de 19 et 20 ans, qui posent avec les vedettes sous le crépitement des flashs, façon festival de Cannes.

L’intrigue navigue entre un biologiste ébouriffé obsédé par la quête d’un vaccin (Yvan Attal), un hypocondriaque toujours armé d’un thermomètre (Dany Boon), des enfants, éponges des angoisses de leurs parents, ou encore un jeune couple (Tom Leeb et Alison Wheeler) ne vivant plus qu’à travers les réseaux sociaux.

«Première chose dure»

«Pour ma génération, assez privilégiée, la crise sanitaire est la première chose dure de notre vie qu’on traverse» ensemble, souligne Laurence Arné, co-scénariste et actrice, qui campe une avocate jonglant entre contraintes familiales et professionnelles. «C’est un événement qui aura marqué notre génération, il y a une sorte de solidarité entre nous tous à travers cette expérience difficile». A la sortie, les spectateurs se disent séduits par le mélange d’humour et d’émotions. «Je retiens surtout le désarroi du début, quand on ne savait pas du tout où on allait», commente Jean-Luc.