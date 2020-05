Cinéma

Dany Boon prépare une comédie sur le confinement

Le prochain film de l’acteur-scénariste-réalisateur français aura pour décor un immeuble confiné.

Dany Boon surfe sur l’actualité et s’adapte à ses contraintes. Le comédien, par ailleurs scénariste et réalisateur, aurait dû commencer en août prochain le tournage de sa prochaine comédie, «Le Palmier», «l’histoire d’un village qui est en zone blanche, qui cherche désespérément à ce qu’on installe la 5G dans la commune pour pouvoir avoir accès au XXIe siècle». Projet repoussé pour des questions d’assurance, et non de coronavirus.