Etats-Unis: D’après Elon Musk, Apple menace de retirer Twitter de l’App Store

États-Unis : D’après Elon Musk, Apple menace de retirer Twitter de l’App Store

Elon Musk, qui a licencié plus de la moitié du personnel de Twitter, fait déjà face à de nombreux problèmes stratégiques.

Dépendance à la publicité

Le tempétueux milliardaire prône un relâchement de la modération des contenus sur le réseau social, en accord avec sa vision absolutiste de la liberté d’expression. Son approche fait peur à de nombreux annonceurs, de General Motors à Pfizer, qui ont suspendu leurs dépenses sur la plateforme. Or le chiffre d’affaires de Twitter dépend à 90% des recettes publicitaires.

La lutte contre les messages problématiques (harcèlement, désinformation, discours haineux, etc.) est aussi essentielle vis-à-vis des autorités (l’Union européenne impose par exemple aux plateformes de retirer rapidement les contenus illicites) et des systèmes d’exploitation mobile, soit iOS (Apple) et Android (Google).