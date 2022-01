D'après Kanye West, il y a une 2e sextape de Kim

États-Unis : D’après Kanye, il y a une autre sextape de Kim

Le rappeur a affirmé que son ex-femme avait tourné une deuxième vidéo coquine avec Ray J. Kanye aurait récupéré le fichier.

C’est au détour d’une question autour de la relation entre Kim et Pete que Kanye a balancé l’info. «Comment veux-tu que j’aille sur le plateau du «Saturday Night Live» et faire un bec au mec qui sort avec Kim en ce moment alors que je viens juste de récupérer l’ordinateur portable de Ray J», a dit le rappeur de 44 ans insinuant qu’il y avait une vidéo très compromettante dedans. «J’ai rencontré un type à l’aéroport. J’ai pris un vol de nuit pour rentrer. J’ai remis l’ordinateur à Kim à 8h du matin. Elle a pleuré quand elle l’a vu», s’est-il souvenu. Selon lui, sa future ex-femme a eu cette réaction parce qu’elle savait pertinemment ce que contenait la machine: «Cette vidéo représente combien elle a été utilisée. Cela représente à quel point les gens ne l’aimaient pas et la voyaient juste comme une marchandise».

Un porte-parole de Kim Kardashian a réagi aux propos de Kanye West. Il n’a pas nié l’existence d’une vidéo, mais celle-ci n’aurait rien de coquin. «Après examen, il n’y a rien de sexuel. Il s’agit uniquement d’images prises dans un avion lors d’un vol pour le Mexique et de séquences dans un club et un restaurant lors de ce même voyage», a dit le communicant à E! News. Et de préciser au site américain que Kim avait la «ferme conviction» qu’il n’existait de toute façon pas de deuxième sextape. «Après toutes ces années, elle souhaite vraiment passer à autre chose et plutôt se concentrer sur les choses positives qu’elle fait en tant que mère, femme d’affaires et militante pour une réforme de la justice».