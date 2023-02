Snowboard : Dario Caviezel se pare d’argent aux Championnats du monde

À l’issue des qualifications, le cousin des skieurs Mauro et Gino s’est imposé tour à tour devant le Canadien Arnaud Gaudet et les Autrichiens Andreas Prommegger et Alexander Payer. En finale, il s’est cassé les dents sur le Polonais Oskar Kwiatkowski, à qui il a rendu 26 centièmes.