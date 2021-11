Ski de fond – Dario Cologna arrêtera au terme de la saison

«J’ai pris la décision de tourner la page du sport de compétition au terme de cette saison», a déclaré Dario Cologna. Les Jeux olympiques à Pékin seront l’ultime grand rendez-vous du Grison, qui explique avoir choisi très consciemment le moment de son annonce. «Je souhaitais communiquer ma décision avant le début de la saison, afin d’avoir l’esprit libre et de pouvoir me concentrer à 100% sur mes objectifs sportifs. Il s’agit de mes quatrièmes Jeux olympiques et j’entends tout donner encore une fois.»