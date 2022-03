Ski de fond – Dario Cologna, la retraite après une carrière en or

Le Grison a réalisé son dernier tour de piste en compétition internationale en Norvège dimanche. Il a terminé parmi les dix meilleurs des 50 kilomètres d’Oslo, à plus d’une minute et 15 secondes des vainqueurs. Un trio norvégien composé de Martin Loewstroem Nyenget, Sjur Roethe et Didrik Toenseth qui ont bouclé le parcours avec un peu plus de trois secondes d’écart.