Le Russe Alexander Bolshunov, vainqueur sortant de la compétition et deuxième du sprint vendredi avant sa victoire samedi, s’est imposé en 32’11’’1 et possède désormais 53,7 secondes d’avance sur son compatriote Artem Maltsev au classement général. Le Français Maurice Manificat complète le podium à 1’07. Le Valaisan Candide Pralong passe de la 25e à la 19e place (+2’56), non loin de ses compatriotes Jonas Baumann (22e) et Beda Klee (28e).