Ski de fond – Dario Cologna ne manque pas sa sortie

Dario Cologna n’a pas manqué sa sortie. Pour sa dernière course en tant que skieur de fond professionnel, le Grison de 36 ans s’est adjugé la course des 50 kilomètres des championnats de Suisse, à Sparenmoos (BE). Cologna a devancé Toni Livers de 1’48’’ et le biathlète genevois Jeremy Finello de 2’02’’.