Cologna a pourtant longtemps pu rêver d’un meilleur résultat, voire d’un podium: après 25 kilomètres de course, il occupait certes la dixième place, mais à seulement 4 secondes du leader. Il a cependant perdu du temps dans les derniers kilomètres, terminant finalement à 32’’8 du vainqueur, le Norvégien Emil Iversen.

Les Norvégiens ont d’ailleurs fait fort pour leur retour sur le circuit, après avoir fait l’impasse sur le Tour de Ski pour raisons de crise sanitaire. Iversen a en effet précédé trois de ses coéquipiers. Dans l’ordre: Sjur Roethe (deuxième à 4 dixièmes de seconde!), Paal Golberg (troisième à 6’’6) et Simen Hegstad Krueger (quatrième à 9’’5). Le Russe Alexander Bolshunov a terminé cinquième à 20’’9.

Les autres Suisses ont terminé plus loin dans le classement. Jason Rüesch a fini 19e (+1’31’’5), Jonas Baumann 27e (+2’34’’0) et Beda Klee 33e (+3’04’’1). Le Valaisan Candide Pralong n’a pour sa part pas fini la course.