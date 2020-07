de la RTS à TF1

Darius fait l’unanimité chez les journalistes français

Le présentateur-vedette du téléjournal depuis plus de 20 ans rejoindra la chaîne française d'information en continu LCI dès la rentrée.

«Je suis heureux d'accueillir à LCI un des plus grands journalistes francophones, respecté de ses pairs, qui a interviewé les plus grandes figures internationales», a salué Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI, dans un communiqué.

La plupart des journalistes français se montrent dithyrambique avec le «chouchou des romands»: «Fin, cultivé et élégant», «excellent», «très grand pro»…

Fans heureux ou en colère

«Comme si l'année 2020 était pas assez dure comme ça», se désole un utilisateur de Twitter. «Comme ça, les Français nous volent notre Darius Rochebin?», s'emporte une autre. Suivie ou précédée de nombreux autres témoignages: «Jsuis en larme»; «En voilà une excellente nouvelle!»; «Donc ça nous trahit comme ça?»; «Rien que le meilleur pour la prochaine aventure. Et surtout merci.»

Entretiens avec des personnalités

Il anime en outre tous les dimanches l'émission «Pardonnez-moi» dans laquelle il a côtoyé les plus grands de ce monde comme les dirigeants Vladimir Poutine ou Emmanuel Macron ou les artistes tels Johnny Hallyday ou Roman Polanski. Il a également mené de nombreux entretiens avec des personnalités suisses telles Ruth Dreyfuss, Roger Federer ou Sepp Blatter.

Souvent décrit comme le «chouchou des Romands», Darius Rochebin a dû partiellement céder l'an dernier sa place à la génération montante pour le 19h30. Depuis la rentrée d'août, il présente les éditions du vendredi soir au dimanche, en alternance avec Jennifer Covo. Depuis 2010, le Genevois est papa. Un an plus tard, il est fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la France.