Paris : «Darius ne reviendra pas (…) ils vont négocier une porte de sortie»

Le journaliste, accusé de harcèlement sexuel, sera remplacé par Elizabeth Martichoux sur LCI dès lundi. Son absence, d’abord annoncée pour quelques jours, se comptera finalement en semaines voire davantage...

Samedi dernier, Darius Rochebin était accusé par Le Temps de harcèlement sexuel et de manipulations. Dans la foulée, le journaliste, qui officiait sur LCI à 20h en semaine, avait demandé à la chaine de le mettre à l’écart quelques jours. Auprès de l'AFP, il avait souligné n'avoir «jamais fait l'objet d'une plainte ni jamais eu de relation non consentie ou illicite. Je me battrai donc contre tous les amalgames, les ragots ou les insinuations dont je suis victime et j’examine avec mon avocat la suite judiciaire que je donnerai.»