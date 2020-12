Télévision : Darius Rochebin a déposé plainte contre «Le Temps» à Paris

Comme il avait été annoncé, l’ancien présentateur du téléjournal de la RTS attaque le journal romand pour diffamation.

La plainte pénale a été déposée la semaine dernière à Paris, où travaille depuis août le journaliste genevois. L’un de ses avocats français, Me Francis Szpiner, n’a pas voulu révéler son contenu à la télévision suisse romande, renvoyant à un communiqué du 9 novembre. Celui-ci soulignait que « Darius Rochebin est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames, qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité » et qu’il « ne saurait accepter de voir son honneur ainsi mis en cause » . De son côté, le corédacteur en chef du « Temps », G a ël Hürlimann, a indiqué à la RTS prendre acte de cette plainte et se dit « serein » .