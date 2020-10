«MeeToo»Darius Rochebin et la RTS au coeur de la tempête

C’est une bombe dans le paysage médiatique suisse romand qu’a lâchée «Le Temps» dans son édition de samedi. Fruit d’une enquête menée par trois journalistes depuis plusieurs mois, le quotidien romand révèle plusieurs témoignages, des dizaines ont été recueillis, d’employés de la RTS, d’anciens collaborateurs ou de proches du milieu médiatique, dénonçant au sein de l’entreprise, du harcèlement sexuel, des comportements déplacés ou des propos inadéquats. Des agissements connus et parfois dénoncés à la hiérarchie sans effets, affirment les personnes citées par le journal, évoquant des dysfonctionnements. Au centre de ces récits, la figure de l’ancien présentateur vedette de la télévision, Darius Rochebin. Tant la RTS que le journaliste mis en cause se défendent d’avoir, pour la première, couvert de tels agissements, pour le second, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles.