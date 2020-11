Média : Darius Rochebin porte plainte contre «Le Temps»

L’ancien présentateur vedette de la RTS a porté plainte lundi contre le quotidien «Le Temps» pour diffamation.

Le présentateur suisse Darius Rochebin, nouvelle figure de la chaîne d’info française LCI depuis la rentrée, a porté plainte lundi pour diffamation contre le journal «Le Temps», qui l’a mis en cause pour des paroles et des actes «déplacés» lorsqu’il officiait en Suisse, ont annoncé à l’AFP ses avocats.

«Darius Rochebin est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames, qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité», indiquent dans un courrier adressé à l’Agence France-Presse Me Francis Szpiner et Me Vincent Solari.