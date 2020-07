Actualisé il y a 27min

Bye bye la Suisse, bonjour Paris

Darius Rochebin quitte la RTS et passe la frontière

Le présentateur vedette du téléjournal quitte le navire RTS pour rejoindre les rangs de la première chaîne de télévision française.

Darius Rochebin travaillait à la RTS depuis 1998. RTS

Coup de tonnerre dans le paysage médiatique romand. Après 25 ans de carrière à la RTS, d’abord comme journaliste en rubrique internationale, puis comme présentateur du 19:30 et producteur de «Pardonnez-moi», Darius Rochebin a décidé de quitter la RTS et la Suisse pour rejoindre le Groupe TF1 à Paris.

«Après une longue réflexion, j’ai accepté leur proposition qui me donne la possibilité de mener une grande interview quotidienne, explique Darius Rochebin dans un communiqué de la RTS. C’est une occasion d’approfondir un savoir-faire acquis grâce à la RTS et cela représente pour moi une forme de continuité. Et de surcroît, une expérience journalistique nouvelle: je serai, en tant que Suisse, un observateur extérieur», explique le présentateur.

«Un choix difficile à faire» Darius Rochebin

«Ce choix a été difficile à faire évidemment. Il n’enlève rien à l’attachement profond que j’éprouve pour la RTS et les projets que je mène actuellement pour ce média, poursuit Darius Rochebin. J’ai avec la rédaction de l’actualité un lien ancien et intense, et j’éprouve en son sein le même enthousiasme qu’au premier jour. »

La direction de la RTS a pris acte de cette décision avec regret, tout en reconnaissant le besoin du présentateur d’élargir et de diversifier son expérience professionnelle. «En un peu plus de vingt ans, il aura largement contribué à développer notre offre éditoriale, grâce à ses talents de journaliste, d’intervieweur et de présentateur, relève Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’actualité. C’est avec regret que nous apprenons le départ d’un des piliers de la rédaction mais c’est également une source de fierté de constater que son talent est reconnu bien au-delà de nos frontières.»