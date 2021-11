Presse – Indemnisé, Darius Rochebin retire sa plainte contre «Le Temps»

Darius Rochebin avait tout de suite rejeté les accusations du «Temps» et l’avait attaqué en diffamation.

Le litige qui oppose Darius Rochebin au journal «Le Temps» semble terminé. L’ex-présentateur du «19:30» sur la RTS a en effet retiré sa plainte pour diffamation contre le quotidien, comme le révèle «Blick». Selon des informations du matin.ch un accord a été trouvé avec la direction de Ringier, actionnaire du «Temps» à l’époque et une indemnisation a été convenue. Les termes étant confidentiels, rien de plus ne sera dévoilé, comme nous le confirme l’un des avocats de Darius Rochebin, Vincent Solari.

Le 31 octobre 2020, «Le Temps» sortait une enquête intitulée «La RTS, Darius Rochebin et la loi du silence». Elle faisait état de harcèlements à la RTS de la part de deux collaborateurs et de comportements inadéquats du journaliste vedette de la chaîne, qui l’avait d’ailleurs quittée quelque temps plus tôt pour aller en France, sur LCI.