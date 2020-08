Télévision

Darius Rochebin termine son dernier TJ par un «Merci»

Le présentateur et intervieweur vedette a animé son dernier journal télévisé sur la RTS. En fin de journal, il a répondu aux questions d’Elisabeth Logean, rédactrice en chef adjointe de la chaîne.

Rédactrice en chef adjointe de la RTS, Elisabeth Logean lui a rendu hommage en fin de journal. Pour l’occasion, celui qui a également interviewé les plus grands dans son émission «Pardonnez-moi» a répondu aux questions de sa consoeur. Le journaliste a expliqué, les mains tremblantes malgré environ 4000 JT: «Je ne sens pas de séparation. J’ai l’impression que ça continue. Je reste très attaché à la RTS et à la Suisse.»

Émotion et remerciements

Interrogé enfin sur ses rapports avec ses grands invités comme Vladimir Poutine ou le Dalaï-Lama, il a tenu à relever qu’«il n’y a pas que des héros et des salauds» dans le monde, et que tout le monde a sa part d’ombre ou d’humanité. Il a aussi plaidé pour la liberté de la presse: «Journalisme et démocratie vont ensemble».