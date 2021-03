Télévision : Darius Rochebin toujours privé d’antenne

Le journaliste suisse parti l’an dernier sur la chaîne LCI attend toujours de savoir s’il pourra reprendre son émission quotidienne. La décision est suspendue à l’enquête interne de la RTS, qui prend plus de temps que prévu.

Mais ce retrait, à l’origine prévu pour quelques jours, se prolonge et le journaliste est toujours privé d’antenne. Alors qu’une décision sur son retour avait été annoncée pour fin janvier, puis fin février, elle vient à nouveau d’être reportée, révèle «Le Parisien». Car les responsables du groupe TF1 attendent les conclusions des enquêtes commandées par la SSR après ces révélations pour se prononcer. Or, celles-ci prennent bien plus de temps que prévu (lire encadré): on parle désormais d’une échéance à mi-avril, selon les informations recueillies par le quotidien français. Qui souligne que la décision sera quoi qu’il en soit difficile à prendre, comme le résume une source anonyme citée dans l’article: «Soit, ils écartent Darius et c'est une injustice. Soit, ils le gardent, et c'est un vrai problème. Que les accusations soient des calomnies ou la vérité, ça laisse forcément des traces.»