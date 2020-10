Après le cottagecore, voici venu le temps du dark academia. Finis les couleurs pastel, les fleurs et Bambi, faites place au velours côtelé, aux bibliothèques et au filtre sépia.

Née sur TikTok et Instagram, la tendance d ark a cademia voit ses utilisateurs poster des photos et des vidéos qui romancent la vie estudiantine, les bibliothèques et la connaissance. Ce sont des piles de livres jaunis par le temps, le désir d ’ un campus universitaire historique, le velours côtelé, les plaids et le tweed qui composent cette esthétique.

Le hashtag #darkacademia compte 93,1 millions de vues sur TikTok et 200 000 posts sur Instagram. Yazmin How, responsable du contenu pour TikTok au Royaume-Uni déclare au site Refinery 29: «Nous avons vu cette tendance pour la première fois cet été et elle connaît maintenant une résurgence, inspirée par tout, de la mode automnale à l’éducation, du roman gothique à Harry Potter».

On y retrouve q uelques œuvres culturelles clés: Le roman de Donna Tartt «Le maître des illusions », «Le portrait de Dorian Gray» d’Oscar Wilde et l es films « Le cercle des poètes disparus » , « Kill Your Darlings » , ou encore « Harry Potter » .

Il y a une sorte de nostalgie pour une vie universitaire jamais vécue: l’illusion d ’ être un étudiant en histoire de l ’ art à Cambridge ou à Oxford, d ’ étudier la littérature classique à Harvard, l’illusion d’aller au M usée d’art et d’histoire avec son carnet de croquis, l’illusion de boire du whisky en écrivant des essais , juste parce que son auteur préféré faisait pareil.