Accusation de viol

Darmanin a «le droit à la présomption d'innocence»

Le ministre, dont la nomination a provoqué la colère et l'indignation des associations féministes, a déclaré n'avoir «évidemment» rien à se reprocher.

«Je ne commente pas les affaires de justice en général et pas la mienne depuis 3 ans en particulier. Je constate simplement qu'il y a eu trois décisions de justice, deux enquêtes préliminaires ont été classées sans suite et un non lieu rendu par deux juges d'instruction (...) alors il me semble qu'au bout de trois décisions de justice, on peut penser que j'ai le droit à la présomption d'innocence», a déclaré M. Darmanin sur RTL.