Butterfly Lips: Ces lèvres suscitent la controverse

En raison de leur forme et de l’application d’un pansement adhésif, les «butterfly lips» (lèvres papillons») ne passent pas inaperçues et suscitent de nombreuses critiques.

Les «butterfly lips» font actuellement fureur sur les réseaux sociaux. Ce terme énigmatique fait référence aux lèvres repulpées à l’acide hyaluronique qui se distinguent d’une part par leur arc de Cupidon extrêmement prononcé rappelant les ailes d’un papillon (d’où leur nom) et dont le contour est, d’autre part, recouvert d’un pansement adhésif après le traitement. Cette tendance est loin de faire l’unanimité auprès des médecins, même chez ceux qui pratiquent les injections labiales. Veronica Kiriak, médecin à la clinique Beauty2Go, nous éclaire sur le sujet.

Veronica Kiriak est médecin à la clinique Beauty2Go. Beauty2Go

De quoi s’agit-il?

Derrière les «butterfly lips» se cache bien plus qu’une simple forme de lèvres pulpeuses. L’experte nous apprend que «dans le cadre de ces injections de comblement, on commence dans un premier temps par dissoudre l’acide hyaluronique déjà présent par l’injection de hyalurodinase. C’est la seule façon de constituer cette forme extrême lorsque les lèvres ont déjà été préalablement traitées», explique-t-elle. La hyalurodinase est une enzyme qui dissout les molécules d’acide hyaluronique et permet aux lèvres de retrouver leur état initial. «Immédiatement après l’intervention, les lèvres sont recouvertes d’un pansement adhésif et une nouvelle injection est effectuée», précise Veronica Kiriak. Le pansement, censé empêcher la propagation du produit de comblement vers d’autres zones du visage, reste en place jusqu’à 30 heures après le traitement.

En quoi est-ce problématique?

Veronica Kiriak voit cette tendance d’un œil critique: «Le problème est qu’il faut du temps à l’organisme pour éliminer l’acide hyaluronique. On attend généralement deux semaines au minimum, idéalement plus, que la résorption se fasse avant de procéder à de nouvelles injections», dit-elle. Si ce délai n’est pas respecté, on risque, selon elle, d’endommager les tissus. Alors pourquoi cette technique est tout de même si courante. La réponse de l’experte est claire: «Cela prend évidemment du temps et a un certain coût, sachant qu’il faut se rendre à la clinique à deux reprises. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas totalement indolore, même si on applique à chaque fois une crème anesthésiante sur les lèvres», précise-t-elle. Veronica Kiriak est consciente du fait que «beaucoup veulent éviter d’avoir à revenir, au détriment de la qualité du traitement».

Un pansement adhésif sans raison

L’experte est également dubitative à propos du pansement adhésif. «Il est censé empêcher la migration du produit de comblement vers d’autres zones du visage. Or, quand on s’y connaît un minimum en anatomie, on sait que ce n’est pas possible. Dans le pire des cas, il risque même d’endommager les tissus sensibles autour des lèvres», dit-elle. Il faut absolument l’avis d’un(e) expert(e). «Seul un médecin spécialisé dans le domaine, qui sait exactement où injecter l’acide hyaluronique, pourra prévenir la migration», souligne-t-elle.

