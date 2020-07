France, Espagne, suède

Dauphins pêchés par erreur: 3 pays rappelés à l’ordre

Bruxelles donne trois mois à Paris, Madrid et Stockholm pour prendre des mesures visant à protéger les cétacés.

La Commission européenne a tancé jeudi la France, l'Espagne et la Suède pour n'avoir pas pris suffisamment de mesures destinées à empêcher les prises accidentelles de dauphins dans les filets de pêche.

Les trois pays «n'ont pas pris de mesures suffisantes pour surveiller les captures accessoires dans leurs eaux et par leurs flottes, ni utilisé pleinement les possibilités offertes par la Politique commune de la pêche pour se conformer à l'obligation qui leur incombe, en vertu de la directive Habitats, de protéger ces espèces», explique l'exécutif européen dans un communiqué.

Bruxelles a donc ouvert une procédure d'infraction dans ce dossier. Paris, Madrid et Stockholm ont trois mois pour remédier aux problèmes identifiés, sous peine d'un deuxième avertissement. In fine, la procédure peut déboucher sur la saisine de la Cour de justice de l'UE.

Pas de contrôle efficace

La France, en particulier, n'a pas entièrement transposé dans sa législation les obligations relatives à la surveillance du phénomène et à des mesures de conservation de l'espèce, note la Commission.

En outre, la France comme l'Espagne «n'ont pas non plus assuré un contrôle et une inspection efficaces en ce qui concerne l'obligation faite aux navires de pêche d'utiliser des +pingers+ (dispositifs acoustiques destinés à éloigner les cétacés, ndlr) pour éloigner les marsouins des filets», est-il relevé.