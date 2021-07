Irak : D’autres attentats étaient en préparation pour l’Aïd

Alors qu’un attentat à Bagdad a fait 30 morts lundi dernier dans un marché de la ville, les autorités ont annoncé que d’autres attaques étaient prévues pour la fête de l’Aïd-al Adha.

Les forces de sécurité irakienne ont démantelé deux réseaux terroristes dans les provinces d’Anbar (ouest) et de Kirkouk (nord), responsables de l’attentat du 19 juillet à Sadr City.

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi avait annoncé samedi l’arrestation des responsables de l’attentat revendiqué par l’EI, qui a fait 30 morts en début de semaine sur un marché populaire où se pressaient de nombreuses familles à la veille de la plus importante des fêtes musulmanes.

Les forces de sécurité irakienne ont démantelé «deux réseaux terroristes dans les provinces d’Anbar (ouest) et de Kirkouk (nord), responsables de l’attentat du 19 juillet à Sadr City», quartier chiite déshérité de l’est de Bagdad. «Ils prévoyaient d’autres attaques dans d’autres quartiers de Bagdad et d’autres provinces pendant l’Aïd», selon un communiqué du ministère.

Confessions diffusées

L’organisation jihadiste, qui a contrôlé de vastes portions du territoire irakien entre 2014 et 2017, a été officiellement vaincue, mais ses cellules dormantes restent présentes dans les montagnes et régions désertiques, et mènent des attaques ponctuelles. En janvier déjà, un attentat suicide revendiqué par l’EI avait fait 32 morts sur un marché de Bagdad.