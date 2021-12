De nouveaux épisodes de Dexter son possibles

C’était très intense durant le tournage, mais j’essaie toujours de me laisser porter par le scénario. Chaque matin, il me suffisait d’arriver sur le plateau ou d’apprendre mes répliques pour sentir la présence de Dexter dans ma tête. Heureusement, je sais faire la différence entre lui et moi.

Tout est possible, même si ces épisodes inédits n’ont pas été conçus pour relancer une série. Mon seul but est de ne pas me laisser enfermer dans ce rôle car on m’a identifié à ce tueur en série pendant 15 ans.