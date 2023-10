Davantage d'argent pour les familles valaisannes dans le besoin

Bonne nouvelle pour les familles valaisannes qui peinent à joindre les deux bouts: le Conseil d’Etat a décidé de renforcer l’aide octroyée aux familles. Les montants alloués cette année encore varieront désormais entre 1’350 francs et 2’260 francs, soit jusqu’à 260 francs de plus par an pour certaines familles par rapport à 2022, précise le canton. Au total, près de 19,8 millions de francs seront versés à la fin de l’année aux foyers dans le besoin.

Autre geste du canton: la baisse du taux de contribution des employés pour les allocations familiales de 0.42% à 0.17% dès l’année prochaine. Cette diminution est rendue possible par l’augmentation des salaires et la stagnation des montants des allocations familiales versées, explique le canton. Elle participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et permet une répartition équitable du financement des allocations familiales entre employeurs et salariés.