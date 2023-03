Sécurité routière 2022: Davantage d’accidents avec victimes sur les routes vaudoises

Comme les autres cantons suisses ces jours, Vaud tirait ce jeudi le bilan statistique de l’année 2022 en termes de sécurité routière. Le nombre total d’accidents y est en légère baisse, malgré une hausse constante du nombre de véhicules en circulation. Toutefois, les accidents avec victime sont en augmentation: ceux impliquant des blessés graves ont grimpé de 10%, et les cas mortels ont augmenté de 50% (+ 13 accidents), portant à 38 le nombre total de victimes sur les routes vaudoises en 2022. Sur ce chiffre, 16 étaient des automobilistes, 8 des motocyclistes, 5 des cyclistes, 5 des piétons et 4 des usagers d’autres moyens de locomotion, précise le Canton. La cause principale reste l’inattention, suivie de l’influence de l’alcool et la vitesse inadaptée.