Suisse : Davantage d’accidents de montagne en 2020

Cette année, comme il était compliqué de voyager à l’étranger, beaucoup de gens ont randonné sur les sommets. Cela a engendré une hausse des opérations de sauvetage.

En 2020, il y a eu nettement moins de situations d’urgence dans les sports de neige en raison du semi-confinement de ce printemps, explique le CAS. Mais les opérations de sauvetage ont été plus nombreuses en ce qui concerne la randonnée (40% d’accidents en plus), la via ferrata (138%) et le VTT (61%).