L’an dernier, 227 personnes sont décédées en Suisse dans un accident de la route et 3793 ont été grièvement blessées, selon la statistique des accidents de la route 2020 de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les accidents mortels ont concerné avant tout les occupants de voitures, les motocyclistes et les cyclistes, tandis que les piétons ont été moins touchés que l’année précédente.

Plus d’accidents alcoolisés

En 2020, 71 occupants de voitures de tourisme ont perdu la vie, soit six de plus que l’année précédente. De plus, 611 personnes ont été grièvement blessées, soit 95 de moins qu’en 2019. Le nombre d’occupants de voitures de tourisme tués dans des accidents liés à l’alcool a augmenté entre 2019 et 2020 passant de 11 à 17.