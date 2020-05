Suisse

Davantage de bénéficiaires de l’AVS et de l’AI

L’AVS a enregistré en 2019 un résultat d’exploitation positif grâce aux produits du Fonds de compensation et par les intérêts de la créance de l’AI. L’AI a en revenche fini dans les chiffres rouges.

Excédent pour l’AVS

L’AVS a dépensé 45,3 milliards de francs pour des recettes de 44,1 milliards. Ce dépassement est toutefois couvert par les produits du Fonds de compensation de l’AVS et par les intérêts de la créance de l’AI (2,85 milliards). Le résultat d’exploitation est donc positif (1,68 milliard).

Les cotisations des assurés représentaient 32,5 milliards en 2019. La Confédération a versé 8,8 milliards. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards. Les rentes représentent la plus grande dépense, avec 44,1 milliards.

AI dans le rouge

Pour l’AI aussi, les rentes ont représenté la plus grande part des dépenses, avec 5,4 milliards de francs. Un peu plus de la moitié des recettes provient des cotisations des assurés et des employeurs.