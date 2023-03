Lucerne: Davantage de caméras dans les collèges que dans les prisons

À Lucerne, 26 caméras sont actives au Centre de formation professionnelle du bâtiment et de l’artisanat, 23 à l’école cantonale Alpenquai, alors que «seules» 22 sont actives à l’établissement pénitentiaire de Grosshof à Kriens et neuf à celui de Wauwilermoos. Afin de comprendre cette réalité, le député socialiste Urban Sager a questionné le gouvernement lucernois: où et quand des vidéos de surveillance sont-elles réalisées dans les écoles de la ville? Combien de temps le matériel vidéo est-il conservé? Qui le visionne et dans quelles conditions?