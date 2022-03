Genève – Davantage de cas Covid mais moins d’hospitalisations

Quelque 3000 personnes sont actuellement à l’isolement dans le canton de Genève. Un chiffre en augmentation depuis une dizaine de jours. En effet, le variant Omicron continue de circuler au sein de la population. Cette semaine, entre 600 et 900 personnes ont été infectées par le Covid quotidiennement. Dans leur point de situation hebdomadaire, les autorités sanitaires évoquent une «augmentation marquée du nombre de cas et de l'incidence depuis le 7 mars». Cette progression survient après «une période ininterrompue de diminution du nombre de nouveaux cas positifs du 25 janvier à mi-février, où un plateau a été atteint». Le nombre de tests est également en hausse, avec entre 1500 et 2500 analyses réalisées chaque jour.