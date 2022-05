Agriculture : Davantage de céréales et de bio, mais moins de fermes en Suisse

Les surfaces cultivées de céréales ont progressé l’an dernier, au détriment des pommes de terre et des betteraves sucrières.

En 2021, les surfaces cultivant des céréales ont progressé de 3% par rapport à 2020. Celles occupées par les pommes de terre (–2%) et les betteraves sucrières (–8%) ont reculé, indique, ce mardi, l’Office fédéral de la statistique (OFS). La surface agricole utile en Suisse s’est élevée à un total de 1’042’100 hectares (ha) en 2021. Elle était composée majoritairement de prairies naturelles et pâturages (58%). Les terres arables occupaient 38% et, parmi les autres terres cultivées (4%), la vigne s’étendait sur 13’500 ha et les cultures fruitières sur 6900 ha.

Dans le détail, ce sont le blé (+5%), l’avoine (+7%) et l’épeautre (+12%) qui ont connu la plus forte croissance au niveau des céréales. En revanche le maïs grain est en léger repli (–2%) après deux années de croissance. En raison de la baisse de la demande en pommes de terre pour frites, les surfaces de pommes de terre ont été réduites, précise l’OFS.

Bio en hausse, exploitations en baisse

La culture du soja affiche une progression de 10% de sa surface par rapport à 2020, particulièrement en culture biologique, en raison des nouvelles directives d’affouragement. Il est à noter que le chanvre, culture de niche, après une hausse régulière ces dernières années, était en très net repli (–31%) en 2021. La surface agricole bio a poursuivi sa courbe ascendante pour 17% de la surface agricole utile. Toujours plus d’exploitations pratiquent la production biologique, souligne l’OFS. La progression du bio a été particulièrement nette dans la vigne, qui a vu sa part labellisée bio doubler en quatre ans.

En 2021, la Suisse comptait 48’864 exploitations agricoles, soit un recul de 1% par rapport à 2020. Alors que les exploitations entre 10 et 20 ha étaient en régression (–2,8%), celles de plus de 30 ha (+1,3%) ont été plus nombreuses; 150’200 personnes ont travaillé dans des exploitations agricoles (2020: 149’500).

Succès de l’élevage intensif bovin

Les effectifs de vaches laitières se sont stabilisés l’an dernier, après six années consécutives de baisse. Parallèlement, l’intérêt des agriculteurs suisses pour l’élevage extensif de viande bovine, notamment les vaches mères, ne s’est pas démenti en 2021 (+2,8%). Le nombre de producteurs de lait bio est resté presque inchangé en 2021, confirmant une tendance observée depuis 2018.

Quant à l’élevage des moutons (+1,6%) et des chèvres (+3%), il a été majoritairement localisé dans de petites structures dont les troupeaux n’ont pas dépassé 20 animaux. Plus du quart des moutons et des chèvres a été élevé dans des exploitations bios.

Le nombre de porcs élevés était en progression de 1,3% en 2021, alors qu’il reculait depuis 2015. Le bio reste limité dans ce domaine et ne constitue que 2,7% du total. L’élevage de volailles a maintenu sa croissance (+1,1%). Dans le détail, les effectifs de poules pondeuses sont restés stables; 20% de ces effectifs ont été élevés sous un label bio. Quant au nombre de poulets de chair, il s’est accru de 1,3%, reflétant l’essor de la consommation de volailles de provenance indigène.