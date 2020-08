Canton de Fribourg : Davantage de chamois pourront être abattus

Les quotas de tirs pour la chasse du chamois et du cerf sont fixés annuellement sur la base des comptages effectués au printemps. Et tout comme pour les chamois, davantage de cerfs pourront être abattus.

Les chasseurs fribourgeois pourront abattre davantage de chamois et de cerfs pour la saison qui démarre bientôt.

La saison de la chasse va débuter mardi à Fribourg et se terminer le 15 février 2021. Par tirage au sort, 214 chamois pourront être abattus dans les territoires de montagne (hors districts francs) et dans deux colonies de plaine (Surpierre et Petite Sarine)