Davantage de contrôles dans les bars et restaurants

Framboise 07.08.2020 à 14:43

C'est le chaos , qu'est ce qui est recommandé dans le canton de Vaud? J'ai l'air ridicule avec mon masque sur le nez dans certains lieux petits marchés etc..et je tiens la distance et j'attire les regards pendant que tout ces adultes discutent sans distance et sans masque et aucun vendeur n'est masqué pas même dans la boucherie . Aucun contrôle nulle part,masque obligatoire à la coop et pharmacie mais souvent sous le menton .Je comprends ces comportements parceque tout est confus dans ces directives.