Suisse – Davantage de feux verts pour piétons et vélos grace à des caméras thermiques

Dans le canton de Zoug, les feux de signalisation devraient être optimisés pour le confort des cyclistes et des piétons, demandent les conseillers cantonaux Vert-e-s. «À cette fin, de nouvelles méthodes de détection automatique du trafic piétonnier et cycliste devraient être utilisées lorsque cela est possible et judicieux», indiquent-ils dans une motion. Il s’agit, par exemple, d’installer des capteurs thermiques. «Les capteurs d’imagerie thermique ont la possibilité de reconnaître les cyclistes en tant que tels. Cette possibilité pourrait être utilisée, par exemple, pour changer plus rapidement les feux de signalisation pour ces usagers de la route», explique le conseiller cantonal Vert Luzian Franzini à «Zentralplus».