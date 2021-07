Genève - Davantage de gym pour les élèves du cycle

Les maîtres de sport exigent une application stricte de la loi. Pixabay

Dès la rentrée prochaine, les élèves du cycle d’orientation (CO) auront trois heures de sport hebdomadaires durant deux ans, sur les trois que dure le CO. Le Canton de Genève satisfera ainsi quasiment à l’exigence de la loi fédérale de 2012 qui exige trois heures de sport par semaine à l’école obligatoire. «Le Département de l’instruction publique a déjà déployé la troisième période de sport à l'école primaire depuis plusieurs années, précise Pierre-Antoine Preti, porte-parole. Au cycle, le déploiement s’est fait par étapes.»

«Le DIP joue l’Arlésienne»

La fin d’une longue bataille judiciaire entre le DIP, une maman d’élève et l’association genevoise des maîtres d’éducation physique (AGMEP)? Pas sûr. Depuis 2016, ces derniers ferraillent afin que soit introduite cette troisième heure de gymnastique hebdomadaire au CO. «En 2017, le Tribunal fédéral avait ordonné au Canton de mettre en œuvre l’obligation dans les plus brefs délais, explique Me Romain Jordan, leur avocat. Depuis, le DIP joue l’Arlésienne.»

Recourants légitimes

Malgré des discussions entre les parties, cette nouveauté n’était en effet pas apparue dans la grille horaire du CO jusqu’alors, essentiellement pour des questions de budgets, motivant un deuxième recours des mêmes acteurs. Fin juin, le Tribunal fédéral s’est donc à nouveau prononcé sur cette affaire. La plus haute juridiction du pays a estimé, contrairement à la justice genevoise, que la maman d’élève et l’AGMEP étaient légitimes comme recourants. De fait, les juges du bout du lac vont devoir instruire le dossier sur le fond. Les justiciables demandent au DIP de leur communiquer «un planning précis d’introduction de cet horaire». Soit une décision formelle.

Manque de salles