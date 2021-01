Coronavirus: les cantons piquent moins, en raison de livraisons tardives de doses de vaccins Pfizer et Moderna.

Dès le 2 février, les communes valaisannes de Brigue, Sion, Martigny et Collombey-Muraz accueilleront chacune un centre de vaccination anti-coronavirus. Ce réseau s’ajoute à celui des médecins dans leurs cabinets privés.

Hôpital valdo-valaisan que pour les patients vaudois

Mais la Chancellerie du Conseil d’État a averti que ces lieux ne seront ouverts qu’un après-midi par semaine dans un premier temps, avec chacun une limite de 100 vaccinations par demi-journée. En cause, la limite des doses disponibles livrées à la Suisse, aussi bien par Pfizer que par Moderna. Quant à l’Hôpital valdo-valaisan Riviera-Chablais, à Rennaz (VD), son unité de vaccination ouverte lundi n’accueille que des patients vaudois préinscrits, comme l’a précisé «Le Nouvelliste» hier.

Pouvoir assumer la 2e piqûre

À Genève, les cliniques privées Hirslanden des Grangettes et Générale-Beaulieu ont intégré cette semaine le réseau de vaccination cantonal, en plus des HUG. «Celle de La Colline devrait leur emboîter le pas et ces trois centres pourraient vacciner jusqu’à 400 personnes par jour si les quantités de doses étaient suffisamment disponibles», déclare Cédric Alfonso, président de l’Association des cliniques privées genevoises. Car en raison des retards dans les livraisons, la plupart des cantons doivent lever le pied dans leur campagne de vaccination, notamment pour assurer la deuxième piqûre nécessaire aux premiers patients.