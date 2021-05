Suisse - Davantage de litiges durant la pandémie

Baromètre TCS : Davantage de litiges durant la pandémie

Les conflits du travail, notamment, étaient en nette hausse, l’an dernier. Les hommes sont plus enclins à monter le ton lors de différends juridiques.

Les hommes ont été 10% plus nombreux que les femmes à s’impliquer dans un litige en 2020. Pixabay

Le dernier baromètre TCS des litiges révèle qu’au cours de l’année 2020 placée sous le signe de la pandémie, les litiges juridiques ont été plus nombreux en Suisse que l’année précédente. L’étude porte sur près de 436’000 polices du portefeuille clients du TCS en matière de protection juridique circulation, privée et immobilière. Il ressort que plus d’une personne sur sept (15,2%) a été impliquée dans un différend juridique. En 2019, cette proportion était légèrement inférieure (14,8%).

L’Arc lémanique toujours en tête

L’Arc lémanique reste numéro un en ce qui concerne la fréquence des litiges. Il est suivi par le Tessin et la grande région de Zurich. C’est en Suisse centrale qu’on se dispute le moins. En revanche, c’est au cœur de la Suisse que les litiges durent le plus longtemps. Et c’est au Tessin qu’ils se résolvent le plus rapidement. En Suisse, la durée moyenne d’un litige a atteint 207 jours, six jours de moins qu’en 2019. Le cas le plus long, clos en 2020, a duré 6084 jours, soit bien plus de quinze ans.

Plus de cas, mais moins chers

Le coût d’un litige juridique a clairement diminué en 2020. Bien que le cas le plus cher ait atteint la somme de près de 138’000 francs, le coût moyen d’un litige s’est établi à 1611 francs, soit 134 francs ou presque 8% de moins qu’en 2019. Là encore, c’est l’Arc lémanique qui reste le plus cher, puisqu’un litige y coûte presque 30% de plus qu’au Tessin.

Hommes plus nombreux à se disputer

Un léger fossé s’est à nouveau creusé entre les sexes l’an dernier. Alors qu’en 2019 hommes et femmes se disputaient encore à la même fréquence, les hommes ont été 10% plus nombreux à s’impliquer dans un litige en 2020. C’est dans le domaine de la mobilité qu’on constate le plus grand écart entre les genres.

En matière de circulation, les hommes se disputent presque deux fois plus. Pourtant, le nombre total de conflits liés à la circulation a diminué durant la pandémie, ce qui s’explique par la baisse générale de la mobilité induite par les mesures prises contre le coronavirus. Cela a non seulement entraîné une baisse de 5% du nombre de cas, mais aussi réduit leur coût de 7% et leur durée de 6%.

Davantage de différends professionnels

Contrairement à la mobilité, le nombre des litiges relevant du droit privé, c’est-à-dire en lien avec le travail, le loyer et la consommation a augmenté de presque 5% l’an dernier. Et ce dans chaque région. C’est dans le domaine du droit du travail que l’on a enregistré le plus de litiges: 17% de plus qu’avant la crise du coronavirus.