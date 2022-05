Genève: Davantage de logements pour les étudiants, mais pas assez

Bonne nouvelle pour les étudiants et doctorants de l’Université de Genève à la recherche d’un toit. Ces quatre prochaines années, si les plannings sont tenus, ce sont des centaines d’habitations qui devraient être mises à leur disposition dans plusieurs zones du canton. À l’automne 2022, plus de 150 chambres et studios sont prévus au sein de deux projets. Thônex accueillera 72 studios à destination des doctorants, alors que 92 chambres et un studio seront mis à la location à Champel pour des étudiants et des PHD. Ces deux bâtiments sont en construction actuellement.

Une tour au sein de la Cité U

Autre projet, à moyen terme, la rénovation d’un des immeubles de la Cité universitaire à Champel. L’autorisation de construire a été déposée en avril pour ce projet qui vise à démolir une barre existante et à reconstruire plus haut, mais plus élancé, sous la forme d’une tour posée sur une galette commerciale plus étalée (voir illustration). «Nous avons organisé un concours d’architecture en 2019, explique Stanislas Pelpel, directeur. Nous allons construire un bâtiment de 14 étages, avec une emprise au sol moindre et davantage de place dans le jardin.» Ce bâtiment, plus haut de 20 m que le précédent, permettra d’augmenter le parc de la Fondation Cité universitaire de 70 logements. Soit de proposer 920 logements courant 2026.