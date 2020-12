Suisse : Davantage de normes contraignantes pour l’usage des pesticides

Le National a accepté jeudi un projet du Conseil des États qui veut mieux protéger les nappes phréatiques et réglementer de manière plus stricte les pesticides. Les Verts sont mécontents.

«Le National a affaibli le contre-projet ‘informel’»

Si le dossier doit retourner aux États, son approbation ce jeudi fait déjà bondir la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (Verts/VD). «Chaque année, près de 2000 tonnes de pesticides empoisonnent nos sols et notre eau potable, nuisant aux insectes, aux rongeurs et aux plantes, compromettant la qualité des sols et la biodiversité, et mettant en danger notre santé», relève la Vaudoise dans un communiqué. «Face à ces faits, le National a massivement affaibli le contre-projet «informel» aux initiatives sur les pesticides et l’eau potable», estime-t-elle. Pour elle, ces deux textes restent les «seules réponses politiques valables pour améliorer la protection de l’eau et de la biodiversité, et pour une économie agroalimentaire plus durable».