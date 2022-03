Suisse : Davantage de nouveaux conducteurs de voitures de tourisme en 2021

L’année passée, plus de 107’000 personnes ont obtenu un permis de catégorie B. Et si le nombre de retraits de permis a chuté, leurs principales causes restent les mêmes: excès de vitesse, ébriété et mise en danger d’autrui par inattention.

En 2021, «le principal motif d’interdiction a été l’excès de vitesse». AFP

À la fin de l’année 2021, la Suisse comptait 6’143’131 titulaires d’un permis de voitures de tourisme (catégorie B); c’est 87’561 de plus qu’en 2020. Et parmi eux se trouvaient un total de 107’130 nouveaux détenteurs de permis, «soit 26% de plus qu’en 2020», dévoile ce mardi la statistique annuelle de l’Office fédéral des routes (OFROU) sur les autorisations de conduire et les mesures administratives.

Bien que l’augmentation du nombre de nouveaux conducteurs s’observe dans tous les groupes d’âges, l’OFROU estime, dans un communiqué de presse, que cette hausse est due «en majeure partie aux ajustements apportés à la formation (abaissement de la limite d’âge à 17 ans pour les courses d’apprentissage), entrés en vigueur le 1er janvier 2021»

Statistique des permis de conduire 2017-2021 OFROU 2022

D’après les données de l’OFROU, l’année 2021 a été marquée par une nouvelle baisse légère du nombre de retraits de permis: il y en a eu 76’750, soit un recul de 2% par rapport à 2020. En revanche, les annulations de permis de conduire à l’essai ont «augmenté de 6,5% pour atteindre un total de 1422, tout comme les retraits de permis d’élève conducteur (+13,9% ; total de 4604 en 2020)» précise l’Office fédéral. Cette évolution se comprend probablement du fait de la hausse du nombre d’élèves et nouveaux conducteurs.

Trois motifs principaux au retrait de permis

Même si le nombre de retrait de permis diminue, les trois motifs principaux de retraits restent identiques depuis des années: «En 2021, 28’949 cas (-604 retraits ou -2% par rapport à 2020) étaient dus à un excès de vitesse, 10’591 cas (-1340 retraits ou -11%) à une conduite en état d’ébriété et 7402 cas (-583 retraits ou -7,3% ) à une mise en danger de la vie d’autrui par inattention», détaille l’OFROU.

Les autres causes les plus fréquentes en 2021 ont été la «conduite sous l’emprise de stupéfiants (4634 cas, soit +5,3% par rapport à 2020), la dépendance aux stupéfiants (2351 cas, soit +8,3%), la dépendance à l’alcool (1391 cas, +3,1%) et la distraction au volant (8151 cas, -14%)», conclut le communiqué.

Moins d’interdictions de faire usage de permis de conduire étrangers L’année 2021 a été marquée par une baisse du nombre d’interdictions de faire usage de permis de conduire étrangers. 16’610 conducteurs se le sont vu interdire l’année dernière, cela «correspond à une diminution 8,5% par rapport à 2020», affirme l’OFROU qui ajoute que comme dans les cas de permis suisse, «le principal motif d’interdiction a été l’excès de vitesse».